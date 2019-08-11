Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часыВести.Ru 06:27

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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