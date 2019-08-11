Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Шоу-бизнес Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света Алена прокомментировала такой быстрый конец брака тем, что второй супруг не оправдал ее ожиданий.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Армия и оружие В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Политика В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева.

Футбол «Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Здоровье Названы последствия ежедневного употребления кофе Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум.

Футбол Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед» Как сообщает пресс-служба Монако, 16-летний центральный полузащитник молодежной команды продолжит карьеру в английском клубе.

Политика Тбилисский суд отпустил под залог экс-гендиректора «Рустави-2» Бывшего генерального директора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" Нику Гварамию тбилисский суд отпустил под залог в размере 40 тысяч лари, сообщает сайт телекомпании "Рустави-2".

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Футбол Моуринью назвал фаворитов на чемпионство в АПЛ Португальский специалист Жозе Моуринью назвал главных претендентов на чемпионский титул в АПЛ.

Политика В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Экономика В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

Культура Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.

Происшествия В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.

Энергетика Розничные цены на автотопливо в Белоруссии снизятся на копейку Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".

Технологии Программист вживил под кожу чип для открывания электромобиля Tesla Разработчик программного обеспечения под ником Amie DD вживила себе под кожу на руке чип из ключ-карты для электрокара Tesla Model 3. Теперь перспектива забыть его дома девушке не грозит.

Шоу-бизнес Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.

Футбол Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив» Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медицинское обследование для «Локомотива» и близок к переходу в московскую команду.