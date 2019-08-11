Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часыВести.Ru 06:27
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Туристический поезд сошел с рельсов в горах Румынии
В горах на севере Румынии произошел инцидент с поездом, перевозившем 340 туристов.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Спорт
Шестеро бегунов попали в больницу после марафона в Екатеринбурге
Шестеро бегунов попали в больницу после марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге Людям становилось плохо на разных отрезках дистанции семичасового действа.
Обновлено в 07:09
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Футбол
Василий Кикнадзе: «В недалеком будущем в „Локо“ появится новый форвард. Договоренность уже есть»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после победы над "Уралом" (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что команда ждет нового нападающего.
Обновлено в 12:50
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
АПС хочет объединиться с партией экс-канцлера Австрии Курца
Австрийская партия свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), которая распалась из-за скандального видео с участием экс-лидера АПС и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
В двух районах Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Обновлено в 10:20
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Общество
В России вводятся новые правила любительской рыбалки
Обновлено в 08:03
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00