Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часыВести.Ru 06:27
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
Обновлено в 13:37
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На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
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Оскар Кучера отмечает 45-летие
Обновлено в 10:43
Волейбол
Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу
Обновлено в 07:16
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Политика
Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем
Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем, которые вместят 10 тысяч новых заключенных.
Обновлено в 13:45
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К единственной соборной мечети Ростова верующие начали приходить еще ночью.
Обновлено в 03:33
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой
Обновлено в 10:29
Авто
Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку
Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет
За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста
Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста.
Обновлено в 04:46
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28