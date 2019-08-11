Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часыКапитал страны вчера в 12:34
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
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