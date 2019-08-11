Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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Футбол Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.

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