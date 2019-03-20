NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22Газета.Ru вчера в 22:42

По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа. Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится "смертельным противником" для американского.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Баскетбол 61 очко Хардена принесло «Хьюстону» победу над «Сан-Антонио» "Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Экономика Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано» Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.

Здоровье В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Политика Гуаидо утверждает, что его секретаря доставили в суд Секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, которого ранее задержала Боливарианская служба разведки, доставили в суд.

Авто Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Политика Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Политика Меркель и Трамп провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Происшествия Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.