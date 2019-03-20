Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22Газета.Ru вчера в 22:42

По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа. Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится "смертельным противником" для американского.
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Российский Су-57 обставил американцев по всем статьям

Утро.ruвчера в 08:04

В США назвали Су-57 смертельным противником для F-22

Известиявчера в 21:30

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

ПолитРоссиявчера в 10:31

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Газета.Ruвчера в 22:42

Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок

Телеканал 360°21 марта в 07:22

В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57

Новостной фронт21 марта в 03:59

Модуль Legion оставит F-15C шансы в бою против Су-57 — National Interest

REGNUM21 марта в 01:40
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Политика

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 14:33
Баскетбол

61 очко Хардена принесло «Хьюстону» победу над «Сан-Антонио»

"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

Huawei P30 Pro в трех расцветках засветился на живых фото

Обновлено вчера в 09:03
Здоровье

В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды

Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Гуаидо утверждает, что его секретаря доставили в суд

Секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, которого ранее задержала Боливарианская служба разведки, доставили в суд.
Обновлено вчера в 20:44
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено 21 марта в 16:07
Армия и оружие

Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Обновлено вчера в 15:07
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено вчера в 10:09
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено вчера в 18:56
Политика

Меркель и Трамп провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено вчера в 17:20
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено 21 марта в 07:24
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади

Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.
Обновлено вчера в 13:56
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