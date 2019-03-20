Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22Газета.Ru вчера в 22:42
По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа. Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится "смертельным противником" для американского.
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Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 14:33
Баскетбол
61 очко Хардена принесло «Хьюстону» победу над «Сан-Антонио»
"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче
Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты
Huawei P30 Pro в трех расцветках засветился на живых фото
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды
Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Гуаидо утверждает, что его секретаря доставили в суд
Секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, которого ранее задержала Боливарианская служба разведки, доставили в суд.
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено 21 марта в 16:07
Армия и оружие
Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено вчера в 10:09
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане
Обновлено вчера в 17:20
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено 21 марта в 07:24
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.
Обновлено вчера в 13:56