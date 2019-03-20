Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22Газета.Ru вчера в 22:42
По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа. Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится "смертельным противником" для американского.
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Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Общество
«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Культура
Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш: «Именно Пугачевой я обязан своей карьерой»
Алле Пугачевой понравились мои песни, и она спросила, сколько денег я за них хочу, а я был так шокирован, что мог бы все бесплатно отдать.
Обновлено в 05:37
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque
Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши
Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Здоровье
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции против спама
Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42