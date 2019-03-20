Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22Газета.Ru вчера в 22:42

По мнению экспертов, F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа. Как отмечается, за счет комбинации маневренности и инфракрасного поиска российский истребитель становится "смертельным противником" для американского.
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NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Газета.Ruвчера в 22:42

В США назвали Су-57 смертельным противником для F-22

Известиявчера в 21:30

Модуль Legion оставит F-15C шансы в бою против Су-57 — National Interest

REGNUM21 марта в 01:40

Российский Су-57 обставил американцев по всем статьям

Утро.ruвчера в 08:04

Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок

Телеканал 360°21 марта в 07:22

В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57

Новостной фронт21 марта в 03:59

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

ПолитРоссиявчера в 10:31
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Общество

«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка

"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Культура

Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В центре Могадишо прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Виктор Дробыш: «Именно Пугачевой я обязан своей карьерой»

Алле Пугачевой понравились мои песни, и она спросила, сколько денег я за них хочу, а я был так шокирован, что мог бы все бесплатно отдать.
Обновлено в 05:37
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес

64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз

19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Общество

В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря

Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Политика

Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю

Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши

Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Общество

Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева

Обновлено в 05:58
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Политика

Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

Обновлено в 04:46
Здоровье

«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США

Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
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