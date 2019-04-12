Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в АрктикеИнфорос 03:27

В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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NI констатировал беспомощность США в Арктике

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National Interest: США не готовы защищать свои интересы в Арктике

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RT на русском02:06

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

РИА Новостивчера в 22:46
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Авто

Росстандарт информирует об отзыве 281 автомобилей Volkswagen

МОСКВА, 12 апреля 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 281 транспортного средства марки Volkswagen Teramont.
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Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

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Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
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Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Общество

В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой

Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Политика

В Крыму подсчитают экономический ущерб, нанесенный властью Украины

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам и Госсовету Крыма посчитать экономические убытки за время нахождения полуострова в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения от Киева.
Обновлено в 07:29
Общество

В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Кубани упал легкомоторный самолет

Обновлено в 07:46
Авто

Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Политика

Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму

К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Общество

На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию

На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»

Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Здоровье

Главный онколог России — о борьбе с раком

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн заявил, что отечественные врачи используют самые современные методы борьбы с раком.
Обновлено в 05:56
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

Обновлено в 06:07
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Политика

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
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Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Обновлено в 07:25
Происшествия

Кокорин просил свидетелей не снимать конфликт с Паком на видео

8 октября 2018 года молодой человек работал в кафе «Кофемания», где произошёл конфликт между компанией футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с посетителем заведения, директором департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом

Ирина Аллегрова не смогла покорить сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Политика

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
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