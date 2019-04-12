Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в АрктикеИнфорос 03:27
В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
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В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
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В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
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Общество
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Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
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Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
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Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
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Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
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Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
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Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
На Facebook опубликовали видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
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Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
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Футбол
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Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя лучшего тренера марта по итогам голосования, в котором принимали участие интернет-пользователи.
Обновлено в 08:34
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Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
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Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Политика
Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»
Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
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