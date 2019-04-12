Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в АрктикеИнфорос 03:27

В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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NI констатировал беспомощность США в Арктике

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Аргументы и Фактывчера в 23:46

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

РИА Новостивчера в 22:46
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Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
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Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
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Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
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На Facebook опубликовали видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
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