Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в АрктикеГазета.Ru вчера в 23:53

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике. По данным издания, Вашингтон абсолютно не готов к "борьбе" за Арктику. Как отмечается, у военных США нет ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга.
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NI констатировал беспомощность США в Арктике

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
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