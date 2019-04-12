Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в АрктикеГазета.Ru вчера в 23:53
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике. По данным издания, Вашингтон абсолютно не готов к "борьбе" за Арктику. Как отмечается, у военных США нет ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга.
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