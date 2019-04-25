Политика
NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политикиRT на русском вчера в 21:59
Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому, из-за проводимой антироссийской политики. Об этом сообщает The National Interest.
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Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, сообщает в четверг, 25 апреля, News First.
Обновлено в 00:33
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли при пожаре
В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Москва призвала НАТО отказаться от военной активности у границ РФ
Герасимов призвал Запад снизить противостояние, исходя из того, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противников.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Кино
Скончался актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
Религия
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад
Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
На борту самолета Никите Турчину не могли предоставить место, за которое он заплатил. Он намерен жаловаться на перевозчика.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей
Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ
Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Политика
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
На Марсе впервые в истории зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщает во вторник Французский центр космических исследований (CNES).
Обновлено 23 апреля в 15:20
Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57