Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на каналRT на русском вчера в 16:04

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
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Украинский телеканал NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления

Московский Комсомолецвчера в 16:27

NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Россией

Газета.Ruвчера в 16:25

Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей

РИА Новостивчера в 15:38

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

RT на русскомвчера в 16:04

NewsOne пожаловался правозащитникам на давление со стороны властей

Известиявчера в 16:03

Телеканал NewsOne обратился в международные организации из-за давления на украинские СМИ

ТАССвчера в 15:43

NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Москвой

Lenta.ruвчера в 16:12
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Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
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ID-Cooling IS-50X: кулер для систем с ограниченным внутренним пространством

Компания ID-Cooling анонсировала низкопрофильный процессорный кулер IS-50X, подходящий для использования в компактных настольных системах.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Экономика

Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений

ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Интернет

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Авто

В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes

Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд иен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

На Украине рассказали, как прошел первый разговор Путина с Зеленским

Первым начал говорить Зеленский. Он спросил, когда Владимир Путин признает итоги выборов на Украине и поздравит своего украинского коллегу.
Обновлено вчера в 15:37
Гаджеты

Вредоносный вирус под видом WhatsApp заразил 25 млн смартфонов

Жертвами вредоносного приложения стали около 25 млн владельцев смартфонов на базе операционной системы Android, сообщает Ireactor.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психбольницу

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено вчера в 07:15
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Финансы

Санкционные риски усилят распродажи акций и рубля

Рубль вчера укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало.
Обновлено в 02:36
Футбол

Магнуссон: «ЦСКА надеется провести новый сезон лучше, чем предыдущий»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Ученым впервые удалось узнать, откуда на Землю пришел быстрый радиовсплеск — одиночный импульс огромной яркости и длительностью в миллисекунды.
Обновлено в 01:00
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Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Обновлено в 02:37
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