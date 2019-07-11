Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на каналRT на русском 16:04
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
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Украинский телеканал NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления
Московский Комсомолец16:27
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
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Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича
Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
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«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
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Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
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Обновлено в 08:15
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
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Происшествия
МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах
По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Музыка
Park Live снова пройдет в Парке имени Горького
Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России
Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини
Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
Обновлено в 04:05
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Авто
Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу
Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
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Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46