Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на каналRT на русском 16:04

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
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Украинский телеканал NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления

Московский Комсомолец16:27

Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей

РИА Новости15:38

NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Москвой

Lenta.ru16:12

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

RT на русском16:04

NewsOne пожаловался правозащитникам на давление со стороны властей

Известия16:03

Телеканал NewsOne обратился в международные организации из-за давления на украинские СМИ

ТАСС15:43

NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Россией

Газета.Ru16:25
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Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Политика

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
Обновлено в 09:37
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»

Обновлено в 17:15
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Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Происшествия

МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Музыка

Park Live снова пройдет в Парке имени Горького

Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России

Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес

56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

Певица облачена в раздельный купальник, благодаря чему её фигуру прекрасно видно.
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Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
Авто

Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
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Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
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Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
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Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
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9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
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