Экономика

НДС в России вырос до 20 процентов
Говорит Москва
01:41

Как напоминает РБК, с 1993 года сбор понизили до 20 процентов, а с 2004-го — до 18 процентов. О планах вернуть 20-процентную ставку российское правительство объявило в середине июня прошлого года. При этом для льготных товаров её оставили на уровне десяти процентов.
Говорит Москва01:41

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В России вырос НДС

Эхо Москвы04:31

НДС в России вырос до 20 процентов

Говорит Москва01:41

С 1 января ставка НДС за энергоресурсы составит 20%

ИА ЯСИА30.12.18 в 00:46

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

ТАССвчера в 16:03

Топ самых ярких событий уходящего года по версии KS

Kolomna-spravka.ruвчера в 03:55

Как повышение НДС отразится на ценах, бюджете и экономике

РБКвчера в 19:00

Живем по-новому

Тагильский рабочий30.12.18 в 01:48
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Обновлено в 17:56
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено в 15:06
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Обновлено в 15:22
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Обновлено в 12:49
Политика

Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика

В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США

Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента.
Обновлено в 21:12
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Происшествия

Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Общество

Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии

В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:56
Происшествия

В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка

31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.
Обновлено в 14:25
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:01
Происшествия

В Москве в Парке Горького обрушился мост

В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов вытащили 11-месячного ребёнка

Обновлено в 10:18
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Кино

Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
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