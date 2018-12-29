Экономика
Как напоминает РБК, с 1993 года сбор понизили до 20 процентов, а с 2004-го — до 18 процентов. О планах вернуть 20-процентную ставку российское правительство объявило в середине июня прошлого года. При этом для льготных товаров её оставили на уровне десяти процентов.
Говорит Москва01:41
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Экономика
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Экономика
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Обновлено вчера в 20:00