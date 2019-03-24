НБУ спрогнозировал замедление роста экономики УкраиныГазета.Ru 09:55

В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Шоу-бизнес Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.

Политика Хаммонд не считает, что отставка Мэй поможет Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit, полагает министр финансов страны Великобритании Филип Хаммонд.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Общество Сипягин увеличил расходы на пиар Белого дома на 77 млн рублей Губернатор Владимир Сипягин – вопреки декларативным заявлениям об экономии на СМИ – увеличил расходы Белого дома на мероприятия «по повышению информированности населения о социально-экономическом развитии Владимирской области на 2017-2022 годы».

Армия и оружие NI оценило эффективность российского Су-35С Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Общество Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.

Космос Запуск корабля «Прогресс МС-11» застрахуют на 3,6 млрд рублей Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-11 к Международной космической станции, который запланирован на 4 апреля, будет застрахован в СК АльфаСтрахование на 3,58 млрд рублей.

Общество Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Происшествия Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Футбол Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.