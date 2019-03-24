Экономика
НБУ спрогнозировал замедление роста экономики УкраиныГазета.Ru 09:55
В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.
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Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено в 19:35
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Футбол
Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020
Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:32
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Здоровье
Карантин по бешенству животных отменили в Можайском округе
Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины
Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Футбол
Азар и Джуджак выбили сотню, Левандовски вошел в десятку
Игра с не самой яркой вывеской была особенной как минимум для одного человека - в этот вечер Эден Азар проводил 100-й матч в футболке национальной команды.
Обновлено в 19:11
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12
Политика
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Теннис
Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Янина Мелехова: «Трудилась на трех работах, чтобы накопить на квартиру»
Последние несколько лет сериальная звезда арендовала жилье в престижном Таганском районе столицы, поэтому собственные квадратные метры они с мужем Максимом решили купить именно здесь.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Работа недобросовестных клиник: главное – затащить пациента
Международный центр имплантологии iDent: ул. Богдана Хмельницкого, 11/3 тел. 8 (383) 207-55-77 e-mail: 2075577@ident-implant.ru www.ident-implant.ru Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г. Имеются противопоказания.
Обновлено в 20:11