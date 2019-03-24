Экономика
НБУ спрогнозировал замедление роста экономики УкраиныГазета.Ru 09:55
В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.
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Политика
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Флаги НАТО и ЕС были сожжены на демонстрации в Белграде лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем 24 марта, передает агентство Tanjug.
Обновлено в 11:45
Общество
Последняя неделя марта в Петербурге начнется с мокрого снега
Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной и сырой погоды, автомобилистов попросили быть осторожными во время вождения из-за гололедицы, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 12:19
Автоспорт
Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине
Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета
Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Путешествия
Составлен список популярных у россиян стран со строгим визовым режимом
Эксперты сервиса для покупки авиабилетов Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран, куда сложнее всего получить визу.
Обновлено в 10:00
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Политика
Пушков отреагировал на заявление Помпео о статусе Голанских высот
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 13:48
Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Политика
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Экс-мэра Симферополя заподозрили в организации незаконной свалки
В УМВД России по Симферополю завели уголовное дело на экс-главу администрации города и директора МУПа за превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
Обновлено в 10:33
Происшествия
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Футбол
Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол
Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов) Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно.
Обновлено в 11:00
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30