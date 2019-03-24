Экономика

НБУ спрогнозировал замедление роста экономики УкраиныГазета.Ru 09:55

В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.
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Нацбанк Украины спрогнозировал замедление роста ВВП в 2019 году до 2,5%

Rambler News Service11:47

Нацбанк Украины прогнозирует замедление роста экономики страны в 2019 году до 2,5%

Инфорос10:52

НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

Газета.Ru09:55

Экономический рост на Украине замедлится до 2,5%

News.ru10:03
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Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
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Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
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Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Пушков отреагировал на заявление Помпео о статусе Голанских высот

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 13:48
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
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Политика

Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
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Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
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Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
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Происшествия

Экс-мэра Симферополя заподозрили в организации незаконной свалки

В УМВД России по Симферополю завели уголовное дело на экс-главу администрации города и директора МУПа за превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
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Происшествия

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Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
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Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
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Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол

Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов) Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно.
Обновлено в 11:00
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
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Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

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Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

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Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
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