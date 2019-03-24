НБУ спрогнозировал замедление роста экономики УкраиныГазета.Ru 09:55

В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.

Политика В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС Флаги НАТО и ЕС были сожжены на демонстрации в Белграде лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем 24 марта, передает агентство Tanjug.

Общество Последняя неделя марта в Петербурге начнется с мокрого снега Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной и сырой погоды, автомобилистов попросили быть осторожными во время вождения из-за гололедицы, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Армия и оружие NI оценило эффективность российского Су-35С Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.

Происшествия В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.

Путешествия Составлен список популярных у россиян стран со строгим визовым режимом Эксперты сервиса для покупки авиабилетов Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран, куда сложнее всего получить визу.

Политика Пушков отреагировал на заявление Помпео о статусе Голанских высот Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля.

Наука Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.

Политика Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.

Армия и оружие Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.

Происшествия Экс-мэра Симферополя заподозрили в организации незаконной свалки В УМВД России по Симферополю завели уголовное дело на экс-главу администрации города и директора МУПа за превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Происшествия Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Футбол Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов) Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно.

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Гаджеты Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.