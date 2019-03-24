Экономика

НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 годуЭкономика сегодня вчера в 16:39

Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост экономики страны замедлится на 2,5% в 2019 году, сообщает ТАСС.
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Минфин снизил прогноз экономического роста Литвы

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В центральной части Израиля сработали сирены тревоги

В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
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В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет

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На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

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На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

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Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

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Политика

СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США

Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.
Обновлено вчера в 23:30
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Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

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Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman

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Происшествия

Кемеровчане почтили память погибших в пожаре в «Зимней вишне»

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Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
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Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Роспотребнадзор: Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 14 кафе «Андерсон»

Основанием для включения сети кафе «Андерсон» в план проверок на 2019 г. явилось отнесение субъекта предпринимательской деятельности к высокой категории риска государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом вида осуществляемой деятельности и многочисленные нарушения, установленные при проведении внеплановых проверок по обращениям потребителей за 2015-2018 гг.
Обновлено в 00:08
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено вчера в 04:07
Политика

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Футбол

Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США

Обновлено вчера в 19:48
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Политика

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов

Обновлено вчера в 10:04
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

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Армия и оружие

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Обновлено вчера в 21:32
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Сергей Лазарев призвал не верить прогнозам на «Евровидение»

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Липинец победил Питерсона в США

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Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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