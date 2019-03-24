НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 годуЭкономика сегодня вчера в 16:39

Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост экономики страны замедлится на 2,5% в 2019 году, сообщает ТАСС.

НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 году

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