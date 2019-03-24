Экономика
НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 годуЭкономика сегодня вчера в 16:39
Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост экономики страны замедлится на 2,5% в 2019 году, сообщает ТАСС.
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Нацбанк Украины спрогнозировал замедление роста ВВП в 2019 году до 2,5%
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