Экономика
НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 годуЭкономика сегодня 16:39
Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост экономики страны замедлится на 2,5% в 2019 году, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Актер «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет
Обновлено в 10:30
Авто
Назван топ-3 причин, из-за которых лопается лобовое стекло автомобиля
Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Общество
На Москву надвигается мартовский снегопад и морозы
Синоптики прогнозируют, что в Москве в среду, с 27 марта, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщают Известия.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Футбол
Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020
Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено в 14:53
Спорт
Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44
Наука
Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов
Объектом становились даже органические отходы — наприемр, уже изучались косточки вишни и оливы, яблочный жмых, водоросли, рисовая шелуха и т.д. Химики РУДН предложили перерабатывать в необходимый углеродный материал кофейную гущу, которая составляет около 90% производимого в мире кофе.
Обновлено в 12:34
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Обновлено в 16:13
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Общество
Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час
Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске
Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.
Обновлено в 13:38
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено в 13:18
Интернет
Пользователи Telegram смогут полностью удалять личную переписку у себя и собеседников
Мессенджер Telegram разрешил пользователям удалять всю личную переписку как у себя, так и у собеседников без срока давности.
Обновлено в 16:45
Футбол
В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина
Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Игры
Появилась информация о системных требованиях Detroit: Become Human
Ниже приведенные системные требования уже доступны на странице игры в Epic Game Store. Точная дата выхода по прежнему неизвестна.
Обновлено в 15:00
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 00:57
Политика
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33