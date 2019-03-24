Экономика

НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 годуЭкономика сегодня 16:39

Национальный банк Украины спрогнозировал, что рост экономики страны замедлится на 2,5% в 2019 году, сообщает ТАСС.
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Нацбанк Украины спрогнозировал замедление роста ВВП в 2019 году до 2,5%

Rambler News Service11:47

Нацбанк назвал причину замедления роста экономики на Украине

РБК15:24

Нацбанк Украины указал на замедление роста экономики страны в 2019 году

Красная весна13:33

НБУ спрогнозировал изменение роста экономики Украины в 2019 году

Экономика сегодня16:39

Экономический рост на Украине замедлится до 2,5%

News.ru10:03

НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

Газета.Ru09:55

Нацбанк Украины прогнозирует замедление роста экономики страны в 2019 году до 2,5%

Инфорос10:52
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
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Актер «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет

Обновлено в 10:30
Авто

Назван топ-3 причин, из-за которых лопается лобовое стекло автомобиля

Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Общество

На Москву надвигается мартовский снегопад и морозы

Синоптики прогнозируют, что в Москве в среду, с 27 марта, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщают Известия.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга

В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Футбол

Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020

Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено в 14:53
Спорт

Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44
Наука

Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов

Объектом становились даже органические отходы — наприемр, уже изучались косточки вишни и оливы, яблочный жмых, водоросли, рисовая шелуха и т.д. Химики РУДН предложили перерабатывать в необходимый углеродный материал кофейную гущу, которая составляет около 90% производимого в мире кофе.
Обновлено в 12:34
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Футбол

Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года

Обновлено в 16:13
Политика

Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено в 04:07
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Общество

Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час

Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55
Футбол

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске

Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.
Обновлено в 13:38
Политика

Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко

Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Обновлено в 09:11
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено в 13:18
Интернет

Пользователи Telegram смогут полностью удалять личную переписку у себя и собеседников

Мессенджер Telegram разрешил пользователям удалять всю личную переписку как у себя, так и у собеседников без срока давности.
Обновлено в 16:45
Футбол

В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина

Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Игры

Появилась информация о системных требованиях Detroit: Become Human

Ниже приведенные системные требования уже доступны на странице игры в Epic Game Store. Точная дата выхода по прежнему неизвестна.
Обновлено в 15:00
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 00:57
Политика

Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН

Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
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Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
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