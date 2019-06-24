Экономика

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов снизилось в маеNews.ru вчера в 05:11

Количество выданных автокредитов в мае 2019 года сократилось к апрелю на 17,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным организации, число выданных за май автокредитов составило 75,1 тысячи против 91 тысячи в апреле.
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НБКИ: в мае выдача автокредитов сократилась на 17,5%

Пласвчера в 05:15

Выдача автокредитов россиянам резко сократилась в мае

iReactorвчера в 10:23

В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

REGNUMвчера в 05:35

НБКИ: количество автокредитов незначительно сократилось в мае

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Петербург стал одним из лидеров по числу автокредитов за апрель

Gazeta.SPb01:12

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов снизилось в мае

News.ruвчера в 05:11

В Саратовской области выросло число автокредитов

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 04:33
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Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Усольчанка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей ради чемодана с евро

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина взяла деньги в долг, оформила кредиты в банке и перевела 1,6 миллиона рублей на банковский счёт интернет-друга.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Пензенец Егор Крид 25 июня отмечает 25-летие

Обновлено вчера в 22:59
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Футбол

Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Трамп захотел разорвать договор с Японией

Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Культура

Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Происшествия

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Политика

Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами

Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:43
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Казахстане продолжаются взрывы на складе боеприпасов

Работы по тушению пожара на военном складе на юге Казахстана приостановлены из-за продолжающихся взрывов.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
Обновлено в 02:42
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей

Полицейские в Москве задержали мужчину, который может быть причастен к отравлению и ограблению людей в центре города, он давал им попробовать напиток с неизвестным веществом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:56
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Авто

Новое поколение Renault Duster лишится дизельных двигателей

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

Мантуров заявил о готовности С-500 «Прометей» к серийному производству

Глава Минпромторга подчеркнул, что в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики новейшей ЗРС и она готова к запуску в серийное производство.
Обновлено в 02:45
Хоккей

Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует заключить восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном.
Обновлено 23 июня в 11:22
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