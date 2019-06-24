Экономика
НБКИ: количество автокредитов незначительно сократилось в маеВести.Финанс вчера в 05:33
Самое большое количество автокредитов отмечено в мае в Москве (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс.), Московской области (4,4 тыс.), Татарстане (3,7 тыс.) и Башкирии (3,4 тыс.).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Мэй поддержала возврат России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возможное возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (СЕ).
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов
Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Российские министры ночуют в президентских номерах
Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Политика
Порошенко остается теневым президентом Украины
Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
Обновлено вчера в 12:50
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки
В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»
Обновлено в 02:03
Политика
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации
Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Обновлено в 01:37
Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07