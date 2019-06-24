Экономика
НБКИ: количество автокредитов незначительно сократилось в маеВести.Финанс вчера в 05:33
Самое большое количество автокредитов отмечено в мае в Москве (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс.), Московской области (4,4 тыс.), Татарстане (3,7 тыс.) и Башкирии (3,4 тыс.).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:32, Вашингтон
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Путин разрешил транзит некоторых украинских товаров через Россию
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий перевозку отдельных видов товаров с Украины через территорию РФ.
Обновлено вчера в 08:06
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город
С раннего утра в воинской части близ Арыси гремят взрывы: произошел пожар, и пламя добралось до боеприпасов.
Обновлено вчера в 05:56
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В Татарстане из-за сильного ветра сорвало крыши у домов и школы
В Нурлате произошел порыв крыши складского помещения из профнастила на площади 50 кв.м. Из-за этого пострадали автомобили ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Зеленского не пригласили на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.
Обновлено вчера в 04:32
Финансы
Рубль в июле: позитива станет еще больше
Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
Компьютеры россиян массово атакует вирус-вымогатель
Масштабные атаки вируса-вымогателя Troldesh зафиксированы в России, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 09:59
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
«Прямая линия» с Владимиром Путиным стала самой непопулярной за 8 лет
«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели по телевидению 5,3 миллиона человек, говорится в исследовании Mediascope.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Посольство США планирует «поддержать» украинских журналистов
Сотрудники отдела по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве намерены реализовать на Украине проект, направленный на поддержку профессиональных украинских СМИ с устойчивым финансовым положением.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих
Проблемы возникли из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности быстро заменить их российскими аналогами.
Обновлено в 00:45
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Новейший корвет впервые покажут на форуме «Армия» во Владивостоке
Гостям международного военно-технического форума «Армия-2019» впервые покажут во Владивостоке новейший корвет Тихоокеанского флота «Громкий», сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии
В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:57
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки
В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14