Экономика

В России в мае резко сократилась выдача автокредитовREGNUM 05:35

В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Выдача автокредитов россиянам резко сократилась в мае

iReactor10:23

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов снизилось в мае

News.ru05:11

В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

REGNUM05:35

НБКИ: количество автокредитов незначительно сократилось в мае

Вести.Финанс05:33

НБКИ: в мае выдача автокредитов сократилась на 17,5%

Плас05:15

В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%

Urbc.Ru05:46

В Саратовской области выросло число автокредитов

СаратовБизнесКонсалтинг04:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Авто

Роскачество объяснило, как защитить автомобиль от угона

Названы автомобили, которые совершенно не интересуют угонщиков Еще один метод, рекомендуемый Роскачеством – нанесение на автомобиль аэрографического рисунка или виниловых наклеек.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Футбол

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика

Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку

«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Спорт

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Политика

Египет анонсировал возобновление чартеров из России

Министр иностранных дел страны Самех Шукри в интервью ТАСС заявил, что Каир рассчитывает на возобновление чартеров между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца года.
Обновлено в 12:09
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Футбол

Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме

Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Наука

Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета

Обновлено 21 июня в 11:51
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено в 05:59
Футбол

Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания

Обновлено в 10:04
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика

США анонсировали санкции против главы МИД Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.
Обновлено в 12:52
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»

Обновлено в 08:59
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Авто

АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18
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