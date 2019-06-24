Экономика
В России в мае резко сократилась выдача автокредитовREGNUM 05:35
В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Авто
Роскачество объяснило, как защитить автомобиль от угона
Названы автомобили, которые совершенно не интересуют угонщиков Еще один метод, рекомендуемый Роскачеством – нанесение на автомобиль аэрографического рисунка или виниловых наклеек.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Футбол
Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Спорт
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Политика
Египет анонсировал возобновление чартеров из России
Министр иностранных дел страны Самех Шукри в интервью ТАСС заявил, что Каир рассчитывает на возобновление чартеров между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца года.
Обновлено в 12:09
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Футбол
Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Наука
Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета
Обновлено 21 июня в 11:51
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей
В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено в 05:59
Футбол
Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания
Обновлено в 10:04
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
США анонсировали санкции против главы МИД Ирана
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.
Обновлено в 12:52
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Авто
АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%
Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18