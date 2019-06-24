В России в мае резко сократилась выдача автокредитовREGNUM 05:35

В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

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