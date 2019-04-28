Происшествия

NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогуРБК 01:00

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC. Послание на одном из сайтов для обмена файлами обнародовал пользователь JohnTEarnest.
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Что известно о стрельбе в калифорнийской синагоге

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NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

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