Происшествия
NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогуРБК 01:00
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC. Послание на одном из сайтов для обмена файлами обнародовал пользователь JohnTEarnest.
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