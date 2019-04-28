NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогуРБК 01:00

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC. Послание на одном из сайтов для обмена файлами обнародовал пользователь JohnTEarnest.

NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

Армия и оружие Технику для парада Победы покажут в Петербурге По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Политика В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Космос Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Происшествия Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Религия Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.

Общество AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.

Политика Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Игры Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.

Единоборства Смоляков проиграл Харди на турнире UFC Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Авто ТОП-5 самых недолговечных авто Одним из самых уязвимых мест автомобиля является электроника, а также механические элементы в интерьере, включая механизмы дверей.

Здоровье Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.