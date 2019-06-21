Политика
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском 20:28
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:30, Вашингтон
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено в 21:00
Экономика
Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»
Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено в 21:09
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Huawei подала иск о возврате конфискованного в США оборудования
Компания требует возврата оборудования, конфискованного американскими властями в сентябре 2017 года, сообщила «Газета.ru».
Обновлено в 21:12
Происшествия
Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» оказался затоплен
Очевидцы в социальной сети опубликовали видео, на котором видно, что пол вестибюля станции метро "Площадь Восстания" залит водой, а сотрудники метрополитена тщетно стараются решить проблему с поступающим потоком, сообщают Невские Новости.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено в 21:18
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Культура
В Петербурге выбрали эскиз памятника Даниилу Гранину
Жюри выбрало лучший проект памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 07:45
Футбол
Экс-игрок сборной Бразилии: «Месси превосходит Марадону в техническом компоненте и он более стабилен»
Месси превосходит Марадону в техническом компоненте и он более стабильнее его.
Обновлено в 18:42
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 21:06
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Авто
Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power
Обновлено вчера в 05:04
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено в 13:28
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе
Обновлено в 08:05
Спорт
Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке
Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Технологии
«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Обновлено в 04:01
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 21:04
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Здоровье
На ремонт рязанской больницы выделили 5 миллионов рублей
Обновлено в 05:59
Спорт
Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске
Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.
Обновлено в 18:25
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32