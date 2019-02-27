Политика
NBC: Трамп одобрил кибератаку против РоссииГазета.Ru вчера в 21:46
Президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Военные США заблокировали доступ в интернет «Агентству интернет-исследований», также известному как «фабрика троллей», сообщает Washington Post со ссылкой на «нескольких американских чиновников».Росбалтвчера в 13:53
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NBC узнал о личной санкции Трампа на отключение «фабрики троллей» от интернета
Ведомостивчера в 23:04
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Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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