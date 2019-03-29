Армия и оружие
НАТО вводит военные корабли в Черное мореКрасная весна вчера в 15:39
Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter. Три фрегата и эсминец военно-морских сил стран НАТО прошли пролив Босфор и вошли в акваторию Черного моря.
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