НАТО вводит военные корабли в Черное мореКрасная весна вчера в 15:39

Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter. Три фрегата и эсминец военно-морских сил стран НАТО прошли пролив Босфор и вошли в акваторию Черного моря.

Технологии Банк России отметил всплеск хищений средств с карт в 2018 году ФинЦЕРТ, подразделение Банка России, отвечающее за кибербезопасность, отметило резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц в 2018 году.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.

Экономика С 1 апреля увеличатся социальные пенсии В Хабаровском крае индексация затронет 30 тысяч получателей таких пенсий, в основном это инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов Севера.

Происшествия Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.

Футбол Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита» В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Общество У семьи главы «Ростеха» нашли роскошные виллы в Испании Как утверждают представители OCCRP, приемная дочь Сергея Чемезова Анастасия Игнатова два года тому назад приобрела в испанском поселке под названием С'Агаро роскошную виллу.

Политика В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Общество В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии» Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Политика В правительстве подтвердили отставку Алексея Тюкавина Первый заместителя губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин подал в отставку.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Происшествия В здании мэрии Назрани произошла стрельба Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.

Общество Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.