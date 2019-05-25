Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»Газета.Ru 04:40
Генштаб РФ анонсировал усиление войск Западного и Южного военных округов. НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее решение на этой неделе одобрили эксперты военного блока.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
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