Армия и оружие
НАТО: учения Baltops на Балтике не направлены против кого-либоМосковский Комсомолец вчера в 18:16
Пресс-служба Североатлантического альянса распространила заявление, в котором сообщается, что проводимые на Балтике ежегодные морские учения Baltops под командованием Второго флота ВМС США не направлены против каких-то конкретных стран.
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Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Религия
В турецком Измире совершили первую Литургию для русскоязычных верующих
Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата было совершено в турецком Измире 7 июня 2019 года.
Обновлено в 04:34
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Экономика
Мутко: программу поддержки ИЖС могут принять в 2020 году
Программа поддержки индивидуального жилищного строительства может быть принята в 2020 году, заявил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Политика
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев
На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины
Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Общество
ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья
ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны по итогам распродажи на JD.com
Чаще всего клиенты приобретали Xiaomi Mi 8 Youth Edition, причем этот смартфон не просто является одним из наиболее востребованных на JD.com, но еще и стал бесспорным лидером распродажи.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43