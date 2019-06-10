Армия и оружие

НАТО: учения Baltops на Балтике не направлены против кого-либоМосковский Комсомолец вчера в 18:16

Пресс-служба Североатлантического альянса распространила заявление, в котором сообщается, что проводимые на Балтике ежегодные морские учения Baltops под командованием Второго флота ВМС США не направлены против каких-то конкретных стран.
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В НАТО заявили, что учения альянса на Балтике не направлены против третьих стран

ТАССвчера в 18:37

В НАТО рассказали о целях учений альянса на Балтике

ФАНвчера в 22:27

Учения НАТО в Балтийском море не направлены против третьих стран

Эхо Москвывчера в 22:04

В НАТО сообщили, что учения на Балтике не направлены против кого-либо

RT на русскомвчера в 20:51

Корабли ВМФ России проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

РБК06:06

НАТО: Россию на учения на Балтике не звали

News.ruвчера в 18:43

В НАТО назвали цель учений на Балтике

РИА Новостивчера в 17:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Футбол

Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Религия

В турецком Измире совершили первую Литургию для русскоязычных верующих

Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата было совершено в турецком Измире 7 июня 2019 года.
Обновлено в 04:34
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Экономика

Мутко: программу поддержки ИЖС могут принять в 2020 году

Программа поддержки индивидуального жилищного строительства может быть принята в 2020 году, заявил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Лакокрасочный завод горит под Калининградом

На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины

Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Общество

ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья

ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны по итогам распродажи на JD.com

Чаще всего клиенты приобретали Xiaomi Mi 8 Youth Edition, причем этот смартфон не просто является одним из наиболее востребованных на JD.com, но еще и стал бесспорным лидером распродажи.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Политика

СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
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