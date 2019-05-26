НАТО требует от РФ освободить украинских моряковАМИТЕЛ 21:30

В НАТО потребовали от властей России исполнить решение международного трибунала ООН по морскому праву, освободив украинских моряков, сообщает РИА "Новости". Уполномоченный представитель альянса заявил, что нет никакого "оправдания применению Россией военной силы" против военных ВСУ.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Политика Активисты КПРФ в Новокузнецке провели акцию по противодействию ТОР В Статье 18 очень закамуфлировано, по отношению к первоначальному (правительственному) варианту закона (см. ст.20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливаются Трудовым Кодексом РФ».

Политика Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Авто Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Спорт Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).

Происшествия Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Шоу-бизнес Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности» По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».

Гаджеты Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.

Политика Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Политика Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.

Общество Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.

Происшествия Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.