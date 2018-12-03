Армия и оружие
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит свое присутствие в Черноморском регионе.
Известия12:26
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НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости 10:01
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