НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит свое присутствие в Черноморском регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь

Армия и оружие Армия и оружие Израиль предупредил Россию о военной операции

Армия и оружие Армия и оружие Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»

Армия и оружие Армия и оружие У военных инженеров обновляются символы В ходе торжественной церемонии, прошедшей в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, Боевое Знамя нового образца передал командиру части начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: Россия ответит на вызовы США

Армия и оружие Армия и оружие Генсек НАТО обратился к России с призывом отпустить украинских моряков После чего генсек обратился с призывом к Москве: отпустить украинских моряков и корабли, которые ранее были задержаны.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли ВМС Украины привели в полную боевую готовность

Армия и оружие Армия и оружие Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США «Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом ВМС США покончил жизнь самоубийством

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.

Армия и оружие Армия и оружие Атомная крепость: спецназ Росгвардии отбил ледокол у «террористов»

Армия и оружие Армия и оружие Военный эксперт назвал оружие, которым Россия спасает США Российские торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" способны уничтожить США, чем делают ядерную войну бессмысленной и спасают американский народ от гибели, написал президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для "Военно-промышленного курьера".