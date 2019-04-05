НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном мореRT на русском вчера в 11:05

Мы согласовали пакет мер по улучшению нашего ситуационного реагирования. И усилили нашу поддержку Грузии и Украине в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вела на своей странице в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.

НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море

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