Армия и оружие

НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном мореRT на русском вчера в 11:05

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вела на своей странице в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.
Читать в источнике
Йенс Столтенберг
Мы согласовали пакет мер по улучшению нашего ситуационного реагирования. И усилили нашу поддержку Грузии и Украине в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикКрасная весна вчера в 14:44

Подробнее о событии

Страны НАТО усилят разведдеятельность в Черноморском регионе

RT на русскомвчера в 15:06

НАТО расширит масштабы разведки и увеличит число учений в Черном море

ТАССвчера в 14:31

НАТО усилит разведку и число учений в Черном море

Газета.Ruвчера в 14:37

Страны НАТО согласовали пакет мер против России в Черном море

РБКвчера в 13:37

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

РИА Новостивчера в 11:54

В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море

Интерфаксвчера в 11:10

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

Известиявчера в 11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Энергетика

СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России

Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля

Обновлено вчера в 15:26
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

ГИБДД объявила охоту на автомобилистов, принимающих нурофен и кларитин

На повышенный интерес сотрудников ГИБДД к употреблению лекарств автомобилистами пожаловался пользователь Facebook Андрей Моторола.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено 03 апреля в 06:37
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Космос

Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей

Кучеров забросил в пустые ворота и приблизился к рекорду Могильного

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" отметился заброшенной шайбой.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Политика

Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено 03 апреля в 06:39
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому».
Обновлено вчера в 17:59
Культура

Британцы разочаровались в этичном порнофильме для детей

Обновлено вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное