Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимнойРИА Новости 09:28
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
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Шоу-бизнес
В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко
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Политика
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На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
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Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Происшествия
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Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Политика
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Обновлено в 09:01
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Политика
Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Благовещенцам на улице раздали ромашки
Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре
Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество
В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал
В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал.
Обновлено в 06:32
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
Политика
Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром
Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:20
Космос
Роскосмос был прав: Эксперт подтвердил слова Рогозина и опроверг высадку США на Луну
Эксперт по фото-технологиям 60-х годов Дуглас Арнольд утверждает, что снимки высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году – постановка.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы
Боевые самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках.
Обновлено в 10:02
Общество
Снегопад в Москве прекратится к вечеру
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у границ России
Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint США заметили у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:15