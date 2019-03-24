НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимнойРИА Новости 09:28

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

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