Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимнойРИА Новости 09:28
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
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Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Футбол
Денис Черышев: «Надеюсь, что я еще не в лучшей форме»
Обновлено в 12:58
Политика
Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
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Технологии
Skoda научит авто открываться с помощью смартфона
Специалисты чешской автомобильной компании Skoda запустили испытания специальной технологии, которая позволит курьерам осуществлять доставку товаров непосредственно в багажник автомобиля даже в отсутствии водителя.
Обновлено в 01:26
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии
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Обновлено в 12:43
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Кино
«Мстители 3» завоевали главные награды Kids’ Choice Awards
Абсолютным фаворитом стала экранизация комиксов Marvel "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 03:49
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Футбол
Дзюба заявил об отсутствии проблем в связи с голевой засухой
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со сборной Казахстана в рамках второго тура отбора на Чемпионат Европы 2020 года заявил журналистам о том, что психологических проблем в связи с тем, что он долго не мог отличиться за клуб или сборную у не было.
Обновлено в 13:30
Космос
Вертолет Mars может стать новым способом исследования планет
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера
Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
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Обновлено в 13:39
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда
Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:52
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата
Мещанский суд Москвы в субботу, 23 марта, признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ о передаче мандата депутата экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, пишут Известия.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38