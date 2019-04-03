Политика
НАТО расширит масштабы разведки в Черном мореИзвестия 14:51
2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе. В Кремле к планам НАТО отнеслись негативно.
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Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Барселоне задержали 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Хоккей
Вайсфельд отстранён от комментирования матчей с участием «Авангарда»
«Авангард» добился отстранения комментатора «Матч ТВ», известного функционера Леонида Вайсфельда от работы на играх с участием команды.
Обновлено в 09:44
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Футбол
Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»
Член совета директоров столичного "Спартака" Андрей Федун поведал о стоимости клуба.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Георгия Данелии
Врачи до последнего боролись за жизнь Георгия Данелии, рассказала его вдова. Однако усилия врачей оказались напрасными.
Обновлено в 08:20
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Интернет
Южная Корея первой запустила сеть 5G
Обновлено в 02:42
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации
Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 14:42
Футбол
Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019
Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31