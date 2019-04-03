В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

Политика Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Экономика Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Общество Мэрия дала ветхий совет Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.

Армия и оружие Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Шоу-бизнес Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.

Музыка В БЗК продолжается благотворительный проект «Открытые репетиции» В Большом зале Консерватории продолжается благотворительный проект Московского симфонического оркестра под управлением Павла Когана «Открытые репетиции».

Армия и оружие Турция подтвердила невозможность отмены сделки с РФ по С-400 Турция неоднократно заявляла партнерам по НАТО о невозможности отмены покупки у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Происшествия Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.

Политика «Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина» Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Общество Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.