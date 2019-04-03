Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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НАТО расширит масштабы разведки в Черном море

Известия14:51

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 11:42

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

RT на русскомвчера в 10:08

В НАТО разработают пакет мер, которые обеспечат безопасный проход украинских судов через Керченский пролив

Эхо Москвывчера в 11:21

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Газета.Ruвчера в 10:06

НАТО тянет в Черное море

Российская газетавчера в 13:05

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез

По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Экономика

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 07:21
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Мэрия дала ветхий совет

Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Кино

Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты

Обновлено в 02:57
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Музыка

В БЗК продолжается благотворительный проект «Открытые репетиции»

В Большом зале Консерватории продолжается благотворительный проект Московского симфонического оркестра под управлением Павла Когана «Открытые репетиции».
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Турция подтвердила невозможность отмены сделки с РФ по С-400

Турция неоднократно заявляла партнерам по НАТО о невозможности отмены покупки у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 16:12
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло

При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.
Обновлено в 07:34
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено в 09:23
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля

Обновлено в 15:26
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
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