Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ 03 апреля в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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НАТО расширит масштабы разведки в Черном море

Известиявчера в 14:51

В НАТО разработают пакет мер, которые обеспечат безопасный проход украинских судов через Керченский пролив

Эхо Москвы03 апреля в 11:21

НАТО тянет в Черное море

Российская газета03 апреля в 13:05

В России отреагировали на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море

RT на русском03 апреля в 14:55

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новости03 апреля в 11:42

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Газета.Ru03 апреля в 10:06

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47
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Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В Греции пройдет суд над Александром Винником

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Два грузовика столкнулись на МКАД

«На 27-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек пострадал», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 00:51
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Политика

Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел

В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Авто

LADA Vesta в марте заслужила звание самого востребованного авто в РФ

Обновлено вчера в 03:45
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Трамп анонсировал подписание торгового соглашения КНР в течение месяца

Президент США Дональд Трамп в ходе встречеи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, которая прошла в Белом доме, заявил, что страны могут достичь торгового соглашения уже в ближайший месяц.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову снова критикуют за неумение средней дочери себя вести

На днях Оксана Самойлова опубликовала в своем Инстаграме серию видео, на которых запечатлела непоседливую дочь Лею во время похода к парикмахеру.
Обновлено вчера в 10:26
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено вчера в 19:24
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Кино

Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, приезжал на съемки фильма в Магадан

Часть съемок фильма проходили на Колыме и Чукотке, съемочная группа вместе с Булдаковым приезжала в Магадан в 1982 году.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
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