Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ 03 апреля в 03:01
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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В НАТО разработают пакет мер, которые обеспечат безопасный проход украинских судов через Керченский пролив
Эхо Москвы03 апреля в 11:21
В России отреагировали на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море
RT на русском03 апреля в 14:55
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