Армия и оружие
НАТО расширит масштабы разведки в Черном мореИзвестия 14:51
Страны — члены НАТО поддержали предложение о расширении масштабов разведопераций в Черном море. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам заседания организации в Вашингтоне в четверг, 4 апреля.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Музыка
ABBA выпустит новые песни осенью
Легендарная шведская четверка ABBA объявила о том, что выход новых песен состоится осенью этого года, сообщило британское издание Daily Mail.
Обновлено в 16:13
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally
Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
Обновлено в 15:43
Политика
Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник
Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 15:07
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Наука
Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды
Обновлено в 09:17
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "60 минут" на "России 1" заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить
Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Серия получила название Design Series и будет доступна для автомобилей с двигателем V8.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Мэру Евпатории нашли второе дело
Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено в 13:11
Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
«Моя любовь»: Виктория Лопырева показала лицо отца своего ребенка
Предпринимателю исполнилось 36 лет, и в честь праздника Виктория Лопырева показала в Instagram парадный портрет с Игорем Булатовым, сделанный крупным планом.
Обновлено в 12:54
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Наука
Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере
Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Общество
Названы лучшие специальности для быстрого трудоустройства выпускников
Эксперты перечислили самые перспективные специальности, с которыми выпускники высших и средних учебных заведений могут быстрее всего найти работу.
Обновлено в 03:52