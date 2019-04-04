Армия и оружие

НАТО расширит масштабы разведки в Черном мореИзвестия 14:51

Страны — члены НАТО поддержали предложение о расширении масштабов разведопераций в Черном море. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам заседания организации в Вашингтоне в четверг, 4 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НАТО расширит масштабы разведки в Черном море

Известия14:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Спорт

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Музыка

ABBA выпустит новые песни осенью

Легендарная шведская четверка ABBA объявила о том, что выход новых песен состоится осенью этого года, сообщило британское издание Daily Mail.
Обновлено в 16:13
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты

Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally

Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
Обновлено в 15:43
Политика

Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 15:07
Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Наука

Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Обновлено в 09:17
Общество

Жена главы Amazon уступила при разводе экс-мужу 75% акций компаний

Обновлено в 14:22
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 15:48
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Общество

В России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "60 минут" на "России 1" заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Авто

Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8

Серия получила название Design Series и будет доступна для автомобилей с двигателем V8.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Мэру Евпатории нашли второе дело

Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено в 13:11
Политика

Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

«Моя любовь»: Виктория Лопырева показала лицо отца своего ребенка

Предпринимателю исполнилось 36 лет, и в честь праздника Виктория Лопырева показала в Instagram парадный портрет с Игорем Булатовым, сделанный крупным планом.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Общество

Названы лучшие специальности для быстрого трудоустройства выпускников

Эксперты перечислили самые перспективные специальности, с которыми выпускники высших и средних учебных заведений могут быстрее всего найти работу.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кэй Бэйли Хатчисон
Американский политик
Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное