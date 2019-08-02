Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния РоссииРЕН ТВ вчера в 16:37
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
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Немецкий эксперт рассказал, как нужно реагировать НАТО на прекращение ДРСМД
Газета.Ru02 августа в 14:26
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