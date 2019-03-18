Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым УкраинеRT на русском 07:07

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине. Альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евроатлантической безопасности».
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В Крыму отреагировали на призыв НАТО «вернуться» к Украине

ФАН09:24

НАТО призвало «вернуть» Крым в состав Украины

Газета.Ru08:14

В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине

РИА Новости07:01

В годовщину «Крымской весны» в НАТО сделали заявление

РИА Новости Крым07:16

НАТО обеспокоена планами России по наращиванию военной мощи в Черноморском регионе

ТАСС07:11

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

RT на русском07:07

НАТО в пятую годовщину присоединения Крыма попросило вернуть его Украине

РБК07:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Гадалка получила срок по делу «Нота-банка»

Два банкира и гадалка получили реальные сроки по делу о хищениях в "Нота-банке".
Обновлено в 11:40
Общество

ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Политика

Путин назвал условия отмены санкций против ЕС

В ответ на ограничения со стороны Евросоюза российская сторона ввела продовольственные санкции и запретила ввоз в Россию из ЕС мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Обновлено в 07:48
Общество

ФАС вынесла решение по делу губернатора Челябинской области

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в официальном сообщении ФАС.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Бутылку с горючей смесью бросили в витрину магазина Roshen в Киеве

Неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в витрину кондитерского магазина Roshen на Крещатике в Киеве; о вызове на пожар сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму

Обновлено в 10:47
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Культура

Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Транспорт

В переход на станции метро «Александровский сад» поступает вода

В подземный переход выхода со станции "Александровский сад" в Москве поступает вода.
Обновлено в 10:53
Экономика

Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года

В последние месяцы промпроизводство росло лишь на 1–2%, а нынешнее ускорение стало максимальным с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор темпы роста такого уровня не достигали.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин пообещал «не забирать» Аксенова из Крыма

Президент РФ Владимир Путин пообещал «не забирать» Сергея Аксенова с поста главы Крыма.
Обновлено в 11:46
Общество

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России 6 апреля

Московские "Спартак" и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России по футболу 6 апреля, об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:25
Политика

Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин объявил о планах решить проблему водоснабжения Крыма

Президент РФ Владимир Путин отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации и транспорта.
Обновлено в 11:21
Музыка

Дидье Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей

Обновлено в 07:20
Гаджеты

Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini

Обновлено в 11:29
Политика

Макаревич объяснил свои слова о Крыме

Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Футбол

Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со «Спартаком»

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" прошла в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Максим Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста "Спартака".
Обновлено в 11:18
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов

Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант.
Обновлено в 08:36
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Общество

Гендиректор «Водоканала Санкт-Петербурга» отправлен в отставку

В понедельник, 18 марта, был отправлен в отставку генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Вдову хоккеиста осудили как мошенницу

Вынесен приговор по делу о мошенничестве с элитным жильем Хорошевский райсуд Москвы приговорил к семи годам и шести месяцам заключения за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Анну Тюменеву — вдову известного советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева.
Обновлено в 11:37
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут судить директора детдома Наталью Федорову, где 10 лет насиловали воспитанников.
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
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