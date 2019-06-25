Армия и оружие
В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМДRT на русском 13:49
«НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям», — подчеркнул он. Ранее Столтенберг призвал Россию уничтожить крылатые ракеты 9М729 для сохранения ДРСМД. В МИД России, в свою очередь, предупредили о компенсационных военных мерах в случае реализации угроз НАТО в связи с ДРСМД.
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Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру вчера в 04:57
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