В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМДRT на русском 13:49

Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.

«НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям», — подчеркнул он. Ранее Столтенберг призвал Россию уничтожить крылатые ракеты 9М729 для сохранения ДРСМД. В МИД России, в свою очередь, предупредили о компенсационных военных мерах в случае реализации угроз НАТО в связи с ДРСМД.

В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМД

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