Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМДРИА Новости 11:50
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру вчера в 04:57
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Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Политика
Кикабидзе назвал виновных в происходящем в Грузии
Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе ответил на вопросы журналистов о происходящем на его родине.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Музыка
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Обновлено в 05:02
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Политика
Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ.
Обновлено в 18:01
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 18:44
Происшествия
На северо-востоке Испании бушует сильный лесной пожар
Лесной пожар начался в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании.
Обновлено в 16:15
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Xiaomi CC9 появился на официальных фото
Менеджер по продуктам Xiaomi, Лао Вэй, опубликовал официальные фото грядущего смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский внес в среду в Верховную раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии, соответствующий проект опубликован на сайте украинского парламента.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
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Армия и оружие
Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России
Обновлено вчера в 07:36
Кино
Джордж Мартин назвал «Чернобыль» душераздирающим сериалом
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Умер биологический отец Эминема
Обновлено в 11:26
Транспорт
Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера
Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
Обновлено в 00:45
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58