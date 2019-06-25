Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМДРИА Новости 11:50
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Мы изучим то, что в ближайшие месяцы страны—участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. И мы будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом.
— Сергей Рябков, российский дипломатКоммерсантъ 04:07
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Авто
«КЛЮЧАВТО» начинает работу с брендом «КАМАЗ» в Минеральных Водах
Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» бренд «КАМАЗ» стал новым, 27-м в портфеле компании.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Космос
Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца
Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 13:32
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Россия вывозит из Венесуэлы военных специалистов
Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что Россия вывозит из этой страны специалистов, которые помогали обслуживать военную технику.
Обновлено в 12:39
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Обновлено в 10:12
Происшествия
РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 12:20