Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от РоссииРБК 00:25
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt. Издание отмечает, что это первое изменение в стратегии за «несколько десятилетий».
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Глава НАТО рассказал о принятии новой стратегии из-за «ядерной угрозы» от России
Life.ruвчера в 22:10
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