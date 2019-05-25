Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от РоссииРБК 00:25

На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt. Издание отмечает, что это первое изменение в стратегии за «несколько десятилетий».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»

Коммерсантъ00:35

НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России

РИА Новостивчера в 21:16

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

Известиявчера в 23:16

В НАТО заявили о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» от России

RT на русскомвчера в 22:47

Столтенберг анонсировал новую стратегию НАТО из-за «ядерной угрозы» со стороны России

ФАНвчера в 22:24

Глава НАТО рассказал о принятии новой стратегии из-за «ядерной угрозы» от России

Life.ruвчера в 22:10

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

РБК00:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Футбол

Акинфееву не нравится мем «нога бога»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к мему «нога бога», который появился после его сейва в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.
Обновлено в 00:38
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Общество

Для японских ядерных отходов ищут могильник

Японские власти в качестве одной из главных целей заявили строительство хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.
Обновлено в 01:13
Футбол

Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»

Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 07:49
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона

Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года

Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Наука

В Израиле сварили пиво из дрожжей, которым 5000 лет

Израильские ученые получили дрожжи возрастом в пять тысяч лет, а эксперты сварили на их основе пиво.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Общество

Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны

Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено 23 мая в 04:42
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду

У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено вчера в 03:25
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Дагестане за час произошло два землетрясения

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Кино

Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.
Обновлено вчера в 15:19
Кино

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

24 мая Россия празднует День Славянской письменности и культуры

Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное