Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»РИА Новости вчера в 21:16
НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика
Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение
Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Новое телевидение придет через девять дней
Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду
Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.
Обновлено в 02:38
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн
Обладатель Нобелевской премии за вклад в систематику элементарных частиц Марри Гелл-Манн умер в США в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Российские магазины предупредили о резком росте цен
Ритейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Армия и оружие
Армия Хафтара подошла к Триполи
Обновлено в 00:45
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Единоборства
Хабиб поздравил российских бойцов с успехом на турнире PFL
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Общество
Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13
АТОР сообщает со ссылкой на данные местной префектуры, что информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе россиянах, нет.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Шоу-бизнес
Дана Борисова получила в подарок дорогой телефон от нового ухажера
По словам Даны Борисовой, вместе с мужчиной она посетила дорогой ресторан «Кафе Пушкинъ». Затем они решили сходить в музей великого поэта.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein
Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17