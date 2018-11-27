Нет никаких оправданий применения сил Россией сил против украинских кораблей. НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны накануне в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ РФ: киевские власти дали прямое указание на провокацию в Керчи «Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает информацией о том, что провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей», — заявили в ФСБ РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские ВМС подтвердили личности находящихся в Крыму моряков Двое из задержанных ФСБ украинских моряков являются выходцами из Крыма.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о новом вооружении морской пехоты Как отметил Королев, в 2018 году более 170 подразделений морской пехоты успешно выполнили задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов обеспечения ВМФ в различных районах Мирового океана.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ужесточило правила передачи секретной информации Минобороны ужесточило правила передачи засекреченной информации.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич заявил, что ВСУ готовят провокации на Донбассе с химоружием Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о том, что Вооруженные силы Украины готовят провокации на Донбассе с использованием химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча» Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний беспилотника, который «зашит» в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня.

Армия и оружие Армия и оружие Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

Армия и оружие Армия и оружие Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира Среди других эффективных бронемашин автор упомянул американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2. Именно они во главе с российским Т-90 и представляют, по версии издания, пятерку самых смертоносных танков в мире.

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осуждает химическую атаку террористов на жилые кварталы Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот подтвердил готовность решать задачи в Мировом океане Подводя итоги учебно-боевой деятельности в 2018 учебном году, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что Северный флот еще раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию Пётр Порошенко поручил Генштабу Вооружённых сил Украины организовать частичную мобилизацию после введения военного положения в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан официально опроверг слухи об отклонении военной помощи из России Правительство Ливана приняло помощь России по военной линии, заявили во вторник, 27 ноября, представители канцелярии премьер-министра арабской республики.

Армия и оружие Армия и оружие В Южной Корее представят новый боевой вертолёт Корейское аэрокосмическое агентство в декабре представит прототип нового легкого боевого вертолета LAH, который в ближайшие годы будет принят на вооружение и заменит устаревшие машины.