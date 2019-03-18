НАТО предложило России вернуть Крым УкраинеИзвестия 07:28

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила «вернуть» полуостров Украине. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письменное заявление альянса.

Экономика Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.

Политика Пушков оценил призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявлением руководства НАТО, в котором содержался призыв «вернуть контроль над Крымом Украине».

Космос NASA зафиксировало мощный взрыв метеорита над Беринговым морем Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 декабря зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем неподалеку от Камчатки, сообщает The Guardian.

Общество Глава Warner Brothers уволен из-за обвинений в супружеской измене Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул пост после обвинений в неверности жене, сообщил 18 марта главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнкли.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Армия и оружие Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал о готовности подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

Происшествия Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Политика В Германии прокомментировали ограничения США против представителей МУС В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали решение США ввести ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).

Происшествия В Каракасе вновь произошло массовое отключение света Отключение электричества произошло в нескольких районах Каракаса, столицы Венесуэлы, а также в окрестностях, об этом сообщили El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей.

Общество Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.

Общество «Красная икра» пожалуется на проверки ФСБ и ФНС Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в совместно с ФСБ проводит проверки группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой, в трех регионах России.

Шоу-бизнес Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева.

Здоровье Кардиологи сочли опасными лекарства от высокого давления Лекарственные препараты, используемые при высоком давлении и стенокардии, могут вызвать риск внезапной остановки сердца.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.

Футбол Дворкович: Путин скептически относится к российскому футболу Бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.

Армия и оружие Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.

Политика Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Крыму сравнил жителей республики с бойцами Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.

Политика Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Политика Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.