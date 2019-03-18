Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым УкраинеRT на русском 07:07
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине. Альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евроатлантической безопасности».
Читать в источнике
Оценить1520
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин: Русский и украинский народ никогда не ссорились
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на празднование пятилетия Русской весны.
Обновлено в 12:29
Политика
Россия признала Северную Македонию под новым названием
Россия признала Республику Македонию под новым названием "Республика Северная Македония", сообщил сайт МИД РФ.
Обновлено в 12:29
Политика
Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами
Обновлено в 13:43
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной протест, направив ноту внешнедипломатическому ведомству России из-за поездки лидера РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Сообщалось, что полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции Гёкмена Таныша, подозреваемого в причастности к инциденту.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
По словам Исаевой, последний разговор с певицей состоялся в больнице.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин пошутил о нехватке денег у евреев в Крыму
Глава РФ Владимир Путин встретился с представителями общественности в Симферополе, где пошутил о нехватке денег у евреев.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин попросил военных в Балаклавской бухте потесниться ради яхт
Президент России Владимир Путин попросил силовые структуры, расположенные в Балаклавской бухте Крыма, «потесниться» и освободить место для развития яхтенного туризма.
Обновлено в 13:14
Общество
ФАС выявила два сговора с участием губернатора Челябинской области
Главу Челябинского региона Бориса Дубровского уличили в двух сговорах в сфере строительства и ремонта дорог.
Обновлено в 11:22
Важное за сутки
«Лицо богачки» стало новым трендом женской пластики
Самым популярным трендом в области женской пластической хирургии в 2019 году стало «Лицо богачки».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»
В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Каракасе снова произошло массовое отключение электричества
В столице Венесуэлы Каракасе и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества сообщили местные СМИ (например El Nacional и El Universal).
Обновлено в 13:01
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Космос
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Магазин Порошенко загорелся в центре Киева
В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.
Обновлено в 10:06
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин: Россия снимет ответные меры после отмены санкций ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные меры в отношении Евросоюза, как только Европа отменит свои санкции.
Обновлено в 10:20
Общество
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Политика
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".
Обновлено в 11:33
Общество
В сети магазинов «Красная икра» идут обыски
Мероприятия идут в московских офисах компании, а также на складах и в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.
Обновлено в 06:01
Футбол
Александр Медведев: "Не вижу поводов закрыть программу Z+"
Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о программе Z+.
Обновлено в 13:27
Политика
В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.
Обновлено в 11:58
Политика
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено вчера в 14:41
Культура
Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Футбол
Стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ
Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 13:16